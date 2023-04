Vojinović zlatni u La Korunji

Podgorica, (MINA) – Karatista Iskre Balša Vojinović osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom kupu u La Korunji.

Juniorski reprezentativac Crne Gore pobijedio je u finalnom meču kategorije do 55 kilograma višestrukog osvajača medalja sa Svjetskih liga, Belgijanca Amina Abdelmalkina, 1:0.

Na putu do finala eliminisao je Amerikanca Džina Dorta 5:2, bronzanog sa šampionata Evrope i svijeta, Italijana Skilantea Qvida 3:1, Portugalca Duartea Silvu 3:0, finalistu sa posljednjeg Evropskog prvenstva, Moldavca Aleksandra Kapmolea 0:0 i u polufinalu Španca Huga Alvareza 5:2.

“Ponosni smo na rezultat koji je ostvario Balša. Očekujemo da se i sjutra neko od preostalih takmičara Iskre popne na pobjedničko postolje. Anes Arifaj, Vuk Vučinić i Branko Lazović, kao i Katirana Đukić, članica Gorštaka koja je dio naše ekspedicije imaju kapacitet da se popnu na pobjedničko postolje”, rekao je trener Iskre Nenad Vojinović.

Predsjednik danilovgradskog kluba, Vuk Žarić, kazao je da je uspjehom u La Korunji nastavljam kontinuitet sjajnih rezultata karatista Iskre.

“Ovo je 50. medalja koju su osvojili karatisti Iskre na međunarodnoj sceni u posljednje četiri godinne. Nakon evropskog srebra, 28 medalja sa Balkanskog prvenstva, sedam medalja sa Svjetskih liga i 13 medalja sa Evropskog prvenstva malih zemalja – Balša je osvojio i jubilarnu 50. medalju za KK Iskra”, rekao je Žarić.

On je naglasio da je Vojinović dokazao sposobnost i predanost u svojoj disciplini i da je njegov uspjeh rezultat višegodišnjeg napornog rada, treninga i truda, kako njegovog lično, tako i svih u Klubu.

Najmasovnije karate takmičenje u organizaciji Svjetske karate organizacije (WKF) okupilo je 2.630 takmičara iz 72 države svijeta.

U La Korunji nastupao je i drugi predstavnik Iskre, Nikša Zejak, koji je zausravljen u trećem kolu.

