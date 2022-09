Vojinović i Arifaj zlatni na Gran priju Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre, junior Balša Vojinović i kadet Anes Arifaj, osvojili su zlatne medalje na međunarodnom turniru Gran pri Hrvatske u Rijeci.

Uspješan vikend karate kluba iz Danilovgrada upotpunio je Saša Petrić, koji je bio zlatni na Prvenstvu malih država Evrope u Lihtenštajnu.

Vojinović, srebrni sa Evropskog prvenstva u Pragu, savladao je u finalnom meču kategorije do 55 kilograma Mađara Šombora Tota 1:0.

Na putu do finala eliminisao je Italijana Filipa Sorćija 2:1, Nikolaja Stefanova iz Bugarske 4:0, Nikolu Topličaneca iz Hrvatske 4:3 i u polufinalu Petra Mihailova iz Bugarske 5:4.

Uspješan nastup imao je i Arifaj, koji je do zlatnog odličja u kategoriji do 70 kilograma došao nakon pet pobjeda.

U finalu pobjedio je Italijana Anđela Marina 4:3.

Bio je bolji i od Luke Ebnera iz Austije 3:2 i Italijana Rikarda Manjanija 8:0, Đuzepea Patanju 2:2 i Alviza Toniola 5:3.

Na korak do medalje bio je i kadet Filip Šoškić, u kategoriji do 57 kilograma.

U borbi za treće mjesto i bronzanu medalju izgubio je od Italijana Filipa Daidonea 1:0.

U drugom kolu zaustavljen je Branko Lazović, nakon pobjede nad Leonardom Dukeom iz Italije 2:0, poražen je od osvajača evropske medalje iz Praga, Mađara Šombora Tota 1:0.

Turnir u Rijeci okupio je 1.608 takmičara iz 232 kluba i 19 država.

