Vladović najbolji mladi naučnik, Bogataj najbolja naučnica

Podgorica, (MINA) – Jakov Vladović sa Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu najbolji je mladi naučnik 21. međunarodne naučne konferencije Crnogorske sportske akademije (CSA) u Cavtatu, odlučio je posebni žiri sastavljen od uglednih profesora.

Za najbolju naučnicu proglašena je Špela Bogataj sa Fakulteta za sport Univerziteta u Ljubljani.

Na tradicionalnom naučnom skupu, tokom četvorodnevnog rada, prezentovano je 129 naučnih radova koje potpisuje ukupno 297 naučnih i stručnih poslenika iz gotovo svih krajeva svijeta.

Teme naučnog skupa bile su multidisciplinarne iz raznih oblasti koje sport naučno čine prestižnim.

Organizator skupa bila je Crnogorska sportska akademija u partnerstvu sa pet referentnih visokoškolskih obrazovnih i naučnih ustanova iz država Evropske unije.

Partneri CSA bili su Fakulteti sporta Univerziteta u Ljubljani i Prešovu, Kineziološki fakulteti u Osijeku, Splitu i Zagrebu i Fakultet za sport i tjelesni odgoj iz Sarajeva, kao i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Partner naučnog skupa bio je i Crnogorski olimpijski komitet.

Skup je održan pod slogonaom “Sport , fizička aktivnost i zdravlje – savremene perspektive”.

Najavljeno je da će apstrakti svih radova naučnog skupa u Cavtatu, kao i cjelokupna saopštenja pojedinih autora, biti objavljeni u naučnim časopisima Sport Mont i Montenegrin Jurnal of Sports Science and Medicine.

