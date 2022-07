Vlada podržala košarkašku reprezentaciju sa 100 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore usvojila je danas odluku da košarkašku reprezentaciju Crne Gore podrži sa dodatnih 100 hiljada EUR, u cilju što boljih priprema za Evropsko prvenstvo.

Šampionat Evrope biće odigran od 1. do 18. septembra u Češkoj, Gruziji, Italiji i Njemačkoj.

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević predlog je obrazložio važnošću dobrog nastupa crnogorskih košarkaša na najvećem kontinentalnom takmičenju.

Vlada je na sjednici donijela odluku i o osnivanju i otvaranju Olimpijskog muzeja crnogorskog sporta.

Lalošević je u predlogu naveo da takvi muzeji postoje i da su važan dio promocije nacionalnih sportskih rezultata u glavnim gradovima država regiona.

“Smatram da bi trebalo da i Crna Gora dobije takvu ponudu. To bi značilo ne samo u promociji i afirmaciji ljudi koji su promovisali našu državu na najvećim sportskim događajima, već bi bio i podstrek za mlađe naraštaje da krenu njihovim putem uspjeha. Razgovarali smo sa nosiocima velikih medalja, koji su spremni da za muzej ustupe medalje, pehare i druga priznanja”, kazao je Lalošević.

On je kazao da će muzej biti u Njegoševom parku, podsjećajući da je to mjesto odakle su i krenuli brojni uspjesi.

“Postoji zgrada u Njegoševom parku, dijelom u vlasništvu države. U njoj postoji sportski klub, ali uz podršku Glavnog grada i potvrđen pristanak bokserskog šampiona Miodraga Perunovića, za Olimpijski muzej nijesu potrebna velika ulaganja a korist obogatiti centar grada takvom jednom ponudom je ogromna. Naročito i za djecu iz drugih gradova u spoznaji važnosti vrhunskih sportskih rezultata”, kazao je Lalošević.

