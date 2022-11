Vlada: Komisiji za antidoping 105 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo sporta i mladih da obezbijedi 105,3 hiljade EUR Komisiji za antidoping za izvršavanje redovnih obaveza u oblasti borbe protiv dopinga, saopšteno je nakon sjednice.

Navodi se da je Zakonom o sportu propisano da se sredstva za rad Komisije obezbjeđuju iz Budžeta, donacija, priloga i sponzorstava, kao i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Komisija je ranije dostavila finansijski plan.

“Riječ je o kratkoročnom planu koji ima za cilj da stvori neophodne preduslove za početak rada Komisije u najkraćem roku”, piše u saopštenju Vlade.

Data je i saglasnost za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanje sportskih objekata u ukupnom iznosu od 218,4 hiljade EUR.

Ta sredstva predviđena su za izgradnju balon sale u Andrijevici, adaptaciju otvorenog terena u dvorištu Gimnazije 25. maj u Tuzima,

izgradnju otvorenog terena u dvorištu OŠ Vuk Karadžić u Beranama i kružne trim staze i teretane na otvorenom u park šumi Brezovačko brdo u Rožajama.

Biće izdvojena i za adaptaciju otvorenog terena na stadionu Nikoljac u Bijelom Polju, izgradnju terena za atletska bacanja u Mojkovcu i opremanje staze za nordijsko skijanje u Žabljaku i

teretane u Plužinama.

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević je na sjednici najavio da će ministarstvo pokriti dio troškova adaptacije Sportskog centra Morača za potrebe organizacije Evropskog prvenstva za rukometašice.

Najavljeno je da, osim navedenih projekata, Ministarstvo planira da do kraja godine finansijski podrži i adaptaciju prostorija Sportske dvorane u Kolašinu za potrebe razvoja borilačkih sportova, nabavku deset košarkaških tabli za potrebe uređenja sportskih terena sa teritorije opštine Nikšić i nedostajuće opreme za fiskulturnu salu OŠ Krsto Radojević iz Bijelog Polja i nabavku bokserskog ringa za potrebe Maitai saveza.

