Više od 30 plivača na mitingu u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Otvoreno regionalno prvenstvo u plivanju za osobe sa invaliditetom – Podgorica open 2023 okupilo je na bazenu Sportskog centra Morača više od 30 plivača iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, saopštio je organizator, plivački klub Mako.

Takmičenje je održano pod pokroviteljstvom Glavnog grada, Paraolimpijskog komiteta i Ministarstva sporta i mladih, a uz podršku ambasade Francuske u Crnoj Gori.

U disciplini 50 metara slobodnim stilom prvo mjesto osvojio je Jeverm Jevtić iz Srbije (30,72) u kategoriji S12.

U apsolutnoj konkurenciji slavio je ispred kolega iz reprezentacije Borisa Jevtića i Nemanje Tadića.

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Iskra Dedivanović iz podgoričkog kluba osoba sa invaliditetom Mako (46,18).

Kao drugoplasirana završila je Kanita Šabanović (Spid Sarajevo), dok je treća bila Sara Grgić (Cipal Split).

Tadić je bio najbrži na 50 metara leđno i slavio u vremenu 44,36 sekundi, ispred klupskog druga Nemanje Panovića i Kenana Kovačevića iz Spida.

U ženskoj konkurenciji pobijedila je Elmedina Đočaj iz Spida u vremenu 46,19 sekundi, ispred Dedivanović i Šabanović.

Na 50 metara prsno kod muškaraca najbolji je bio Tadić (45,47), a pobjedničko postolje kompletirali su njegovi klupski drugovi Jevrem Jevtić i Nikola Ljubisavljević.

U ženskoj konkurenciji Iskra Dedivanović pobijedila je u vremenu 59,52 sekunde, ispred Nikoline Mitar iz Hrvatske.

Na 50 metara delfin pobijedio je Nikola Ljubisavljević (37,99), ispred Borisa Jevtića i Budvanina Andrije Đurovića.

Kod žena slavila je Elmedina Đočaj (47,40).

U trci na 100 metara slobodno najbrži je bio Jevrem Jevtić iz Srbije (1:11,87), ispred klpskih drugova Borisa Jevtića i Stevana Nakića.

U istoj disciplini, u ženskoj konkurenciji, slavila je Kanita Šabanović (2:06,64), ispred Sare Grgić.

Splićanin Toni Matijašević slavio na 100 metara leđno (1:33,86), ispred klupskog druga Alesandra Kuzmanovića i Kenana Kovačevića iz Spida.

U ženskoj konkurenciji, u istoj disciplini, Dedivanović je pobijedila u vremenu minut, 50 sekundi i 96 stotinki.

Kao drugoplasirana završila je Šabanović, dok je treća bila Nikolina Mitar.

U disciplini 100 metara prsno najbrži je bio Jevrem Jevtić iz Srbije (1:44,46), ispred Tadića i Kuzmanovića.

Dedivanović, je kao i prošle godine, bila najbolja u ženskoj konkurenciji (2:04,32), ispred Nikoline Mitar.

Na 200 metara slobodno pobijedio je Stevan Nakić iz Srbije (3:23,33), ispred Rastka Radulovića iz podgoričkog kluba Mako.

U ženskoj konkurenciji najbolja je bila Elmedina Đočaj (3:11,81), koja je slavila i na 400 slobodno (7:05,52)

Na 150 metara mješovito pobijedio je Ismail Barlov iz Spida (4:09,79).

On je prvi sportista iz Bosne i Hercegovine sa ostvarenom A kvalifikacionom normom za Paraolimpijske Igre u Parizu.

Plivačko nadmetanje svečano je otvorio pomoćnik sekretara za kulturu i sport Glavnog grada Miloš Antić, a takmičare su pozdravili ambasador Francuske u Crnoj Gori Kristijan Timonije i predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS