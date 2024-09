Više od 30 OSI na turniru u Petnjici

Podgorica, (MINA) – Turnir u stonom tenisu i pikadu za osobe sa invaliditetom (OSI) u Petnjici okupio je oko 30 takmičara, članova lokalnih udruženja iz Plava, Nikšića, Rožaja i Berana.

Rožajac Muhamed Kalač pobijedio u pikadu, dok je u stonom tenisu slavio Sadik Taraniš iz Petnjice.

Kalač je do trofeja u pikadu došao ispred Nikšićana Branka Đurovića i Zoran Đurišić.

Na stonoteniskom turniru, iza Taraniša, plasirali su se Denis Ramdedović i Anida Ramović, koja je bila najbolja u ženskoj konkurenciji.

Turnir, koji je organizovan u okviru devetog Bihorskog kulturnog ljeta, proglasio je otvorenim potpredsjednik Opštine Sevludin Šabotić.

Organizator turnira bila je petnjička nevladina organizacija Lica sa invaliditetom.

