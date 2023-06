Vest Hem pobjednik Lige konferencija

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Vest Hema pobjednik je Lige konferencija.

Vest Hem je večeras u Pragu, u finalnom meču, savladao Fiorentinu 2:1.

To je londonskom timu drugi evropski trofej, nakon što je 1965. osvojio Kup pobjednika kupova.

Ima i trofej Intertoto kupa 1999. godine.

Vest Hem je poveo golom Saida Benrame u 62. minutu iz jedanaesterca.

Izjednačio je Đakomo Bonaventura u 67, a pitanje pobjednika riješio je Džerod Boven u 90. minutu.

Vest Hem je osvajanjem trofeja izborio plasman u Ligu Evrope naredne sezone.

Fiorentina je izgubila četvrto evropsko finale, nakon što je poražena u mečevima za trofej Kupa evropskih šampiona 1957, Kupa pobjednika kupova 1962. i Kupa UEFA 1990. godine.

Jedini trofej osvojila je 1961. godine, kada je osvojila Kup pobjednika kupova.

Novog prvaka Evrope odlučiće duel Mančester sitija i Intera, 10. juna na Ataturk stadionu u Istanbulu.

Ligu Evrope osvojila je Sevilja, koja je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca bila bolja od Rome.

