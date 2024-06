Veljko Ljumović i Steqersi najbolji u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Veljko Ljumović i ekipa Steqers obilježili su prvi turnir ljetnje turneje Montenegro Teqball League (MTL) u Herceg Novom.

Ljumović, koji ima svega 16 godina, prvi put osvojio je titulu, pobijedivši najboljeg singl igrača u Crnoj Gori, Marka Žarkovića, a potom, zajedno sa Matijom Bojovićem osvojio i dubl.

U finalu pred punim tribinama Ljumović i Žarković priredili su pravi spektakl, koji je, nažalost prekinut prije kraja zbog povrede Marka Žarkovića pri vođstvu Ljumovića u odlučujućem setu 9:7.

Žarković je poveo u meču sa 12:5, istom mjerom uzvratio Ljumović, potom je Žarković bio primoran da preda meč, jer nije mogao da nastavi.

Do finala Ljumović je stigao preko dubl partnera, Matije Bojovića 2:0 (12:11 i 12:9), dok je Žarković u polufinalu bio bolji od Samira Fetića takođe u dva seta – 12:2 i 12:3.

Povreda Marka Žarkovića poremetila je planove ekipe TEQ Budućnost, pa je zajedno sa Andrijom Jovanovićem bio primoran da preda meč PG Teqersima u polufinalu.

U drugom duelu borbe za finale Steqersi su bili bolji od bjelopoljskog Borca u dva seta- 7:12, 10:12.

Po prvi put od pokretanja Crnogorske Teqball lige u finalu nije bilo reprezentativaca, Žarkovića i Jovanovića, osvajača tri turnira zimske MTL turneje, ali finale je opravdalo očekivanja.

Steqersi su slavili posle preokreta 2:1 (10:12, 12:7, 12:6) i odnijeli priznanje najbolje ekipe u konkurenciji 12 parova.

Turnir u singlu igralo je 14 takmičara iz Crne Gore.

Ljetnja turneja seli se na Žabljak, koji će biti domaćin drugog turnira na otvorenom, 13. jula, a sedmicu nakon toga i nastavak Adriatik Teqball League u Baru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS