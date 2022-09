Velika pobjeda crnogorskih košarkaša u Tbilisiju

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u osminu finala Evropskog prvenstva.

Crnogorski košarkaši savladali su večeras u Tbilisiju, u petom kolu A grupe, domaćina, Gruziju 81:73 i kao trećeplasirani izborili nastup među 16 najboljih.

Izabranici selektora Boška Radovića u direktnom duelu za nokaut fazu izdržali su sve nepravde, ogroman pritisak domaćina i sudijske greške.

Crnogorska selekcija, uprkos svemu, nadigrala je rivala i praktično tokom cijelog meča bila u vođstvu, koje je u 32. minutu iznpsilo i devet pogodaka.

Domaćin je uspio da se vrati u igru i smanji zaostatak, ali je crnogorska selekcija u finišu bila prisebnija i koncentrisanija, za treći trijumf i osminu finala.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Igor Drobnjak sa 22, Kendrik Peri je ubacio 17, dok je Bojan Dubljević meč završio sa deset poena.

Crna Gora će u osmini finala, 10. septembra u Berlinu, igrati sa Njemačkom.

