Velemajstor Nikola Đukić prvak Balkana

Podgorica, (MINA) – Velemajstor Nikola Đukić, desetostruki šampion Crne Gore, osvojio je titulu prvaka Balkana na turniru u Skoplju.

Open turnir u Skoplju, ove godine ujedno je bio i prvenstvo Balkana, a Đukić je u devet odigranih kola ostvario pet pobjeda i četiri remija i u konačnom plasmanu zauzeo drugo mjesto.

Prvo mjesto pripalo je norveškom velemajstoru Jevgeniju Romanovu, dok je crnogorski velemajstor zauzeo drugo mjesto.

Ujedno je bio i najbolje plasirani igrač iz država članica Balkanske šahovske federacije i shodno pravilniku postao prvak Balkana za 2023. godinu.

“Izuzetno sam zadovoljan svojim nastupom, a posebno osvojenom titulom prvaka Balkana. Uživao sam u svakoj partiji i sadržajnom igrom uspio da napravim ovaj uspjeh”, kazao je Đukić.

Specijalnu nagradu u grupi igrača do 2.200 rejting poena osvojio je omladinski prvak Crne Gore, Vuk Miletić.

Na turniru u Skoplju nastupilo je ukupno 13 crnogorskih igrača.

Bolji od ostalih bio je Aleksandar Tomić, koji je imao šest poena, dok su Miletić, Peko Đurović, Andrej Šuković i Andrej Skvorcov imali po pet poena.

Dobre igre pružili su i Igor Vujačić, Milan Radonjić i reprezentativke Nikolina Koljević, Mateja Popović i Alena Skvorcova.

Na B turniru nastupili su i Mitar Đukanović i Zoran Lakušić.

Đukanović je sa 6,5 poena zauzeo deseto mjesto, dok je Lakušić imao poela poena manje.

To je bilo prvo prvenstvo Balkana, nakon prošlogodišnje obnove rada Balkanske šahovske federacije.

