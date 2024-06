Važan trijumf Nikača, prvi poraz Ivanovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahista Predrag Nikač ostvario je pobjedu u petom kolu Evropskog prvenstva za slijepe i slabovide, kojom je dospio na diobu drugog mjesta.

Nikač je crnim figurama nadigrao predstavnika Litvanije Anatolijusa Novikovasa.

Igrana je karo kan odbrana, a Nikač je pasivnu igru protivnika, znalački kaznio, pa je do poena došao u efektnom matnom napadu.

Tom pobjedom Nikač se primakao na pola poena vodećem Rasimu Nizamu iz Bugarske.

Drugi crnogorski predstavnik, Milan Ivanović, poražen je nakon velike borbe od predstavnika Srbije Mila Bjelanovića.

Igrana je karo kan odbrana, a u odlučujućem momentu Ivanović nije izabrao pravi nastavak.

Poslije petog kola, Nikač ima četiri, a Ivanović 2,5 poena.

Sjutra je na programu šesto kolo, a Nikač će imati prednost početnog poteza i voditi bijele figure.

Rival će mu biti Njemac Dominik Miler, koji je kao i Nikač sakupio četiri boda.

Biće to ujedno duel drugog i trećeg nosioca turnira.

Ivanović će igrati protiv Slovenca Emila Murija.

Kolo će obilježiti duel vodećeg, Rasima Nizama iz Bugarske i prvog nosioca, Poljaka Marcina Tazbira.

