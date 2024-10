Vaterpolisti Katara slavili u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Katara pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Budućnosti 15:11 (2:4, 5:2, 5:3 i 3:2), u utakmici trećeg kola Regionalne A1 lige.

Podgoričkom timu bio je to prvi takmičarski meč u bazenu Sportskog centra Morača.

Kataro je do pobjede vodio Ljubomir Kovačić sa pet golova, Dragan Marković i Marko Milić postigli su po dva, a po jedan Pavo Vičević, Ivan Marković, Veljko Vujović, Dušan Milaš i Nikola Marković.

U ekipi Budućnosti najefikasniji je bio David Stevović sa tri gola, Neđo Baštrica, Igor Uskoković i Goran Grgurević postigli su po dva, a po jedan Matija Brguljan i Mlađan Janović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS