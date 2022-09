Vajt novi član Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Američki krilni igrač Eron Vajt novi je član Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Vajt, koji je visok 206 centimetara i ima 30 godina, prošle sezone igrao je u Crvenoj zvezdi.

Prethodno je u karijeri nastupao u Panatinaikosu, Tenerifama, Olimpiji Milano, Žalgirisu, Zenitu i Bonu, koji mu je 2015. godine bio prvi evropski klub.

Vajt je osmo pojačanje Budućnosti za novu sezonu.

Ugovore sa klubom potpisali su Kenan Kamenjaš, Kameron Rejnolds, Fil But, Trej Bel Hejns, Aleksa Ilić, Aleksandar Lazić i Alfa Kaba.

Došao je i novi trener Vladimir Jovanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS