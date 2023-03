Ultramaraton – Kurgaš ponovo najbrži

Podgorica, (MINA) – Atletičar podgoričkog kluba Sparta Muhamed Kurgaš drugi put uzastopno pobjednik je interacionalnog ultramaratona na 50 kilometara, koji je danas održan u Podgorici.

Kurgaš je pobijedio u vremenu tri sata, 45 sekundi i 59 stotinki.

To je njegov četvrti trijumf na podgoričkom ultramaratonu.

Drugo mjesto pripalo je Marku Kavaji sa Cetinja (3:54,49), dok je treći bio Aris Šabotić iz Podgorice (5:02,30).

Kurgaš je ujedno proglašen za najizdržljivijeg čovjeka Crne Gore za 2023. godinu, a osvojio je i titulu prvaka Crne Gore u ultramaratonu.

U ženskoj konkurenciji pobijedila je članica Sparte Milka Doderović sa rezultatom pet sati, 16 minuta i 39 sekundi.

Kao drugoplasirana završila je Marijana Radulović iz Podgorice (5:38,02).

U ultrmaratonskoj trci učestvovalo je više od 200 takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Rusije, Češke, Ukrajine i Crne Gore, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Učesnici podgoričkog ultramaratona trčali su pored brda Ljubović, 50 krugova, na stazi dugoj hiljadu metara.

Ultramaraton je održan u okviru manifestacije Dan trčanja Podgorice.

Najmlađi učesnik bio je Artemi Zverev sa pet, a najstariji Spaso Paloski iz Podgorice sa 79 godina.

U sklopu manifestacije održano je i prvenstvo Crne Gore na putu-cesti za seniore i juniore na deset i seniorke i juniorke na pet hiljada metara.

U trci seniorki na 5.000 metara, 13. put, trijumfovala je Slađana Pejović iz AK Nikšić sa rezultatom 19,12 minuta.

Drugo mjesto osvojila je Vesna Pavlićević iz AK Milenijum (19,40), dok je treća bila Andei Saitaj iz Sparte (20,02).

Kod juniorki trijumfovala je Anita Zoronjić iz bjelopoljskog Jedinstva (23,24), ispred Jelene Miladinović iz Milenijuma (23,32) i Sare Vučetić iz AK Nikšić (24,00).

U konkurenciji seniora trijumfovao je član Sparte, Željko Dabović, sa rezultatom 33,50 minuta.

Drugo mjesto osvojio je Ivan Bubnov iz Milenijuma (34,49), a treće Miloš Mikić iz Sparte (39,37).

Kod juniora najbrži je bio Matija Bulajić iz AK Nikšić (38,07), a trijumfovao je ispred klupskih drugova Miloša Radovića (39,17) i Nikole Golubovića (42,31).

