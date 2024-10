Ubjedljiva pobjeda Budućnost Volija u Zadru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras Zadar 91:55, u utakmici četvrtog kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim upisao je četvrti trijumf i zadržao maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Budućnost je već u prvoj četvrtini stekla ubjedljivu prednost, a pitanje pobjednika riješila je sredinom drugog dijela.

U 17. minutu bilo 39:23, u 19. razlika je iznosila 20 (44:24), a na polovini meča 23 poena (52:29).

Najefikansiji u pobjedničkom timu bila je Rašid Salajmon sa 17, dok je Nikola Tanasković sa 13 poena.

U ekipi Zadra najbolji je bio Vladimir Mihailović sa 15 poena.

