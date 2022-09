Ubjedljiva pobjeda Budućnost Bemaksa u Kastamoni

Podgorica, (MINA) – Budućnost Bemaks novu sezonu EHF Lige šampiona za rukometašice počela je pobjedom.

Budućnost je danas kao gost, u meču prvog kola B grupe, savladala tursku Kastamonu 40:27 (20:13).

Dvostruki prvak Evrope bio je ubjedljiv u Kastamoni, odigrao je dobar meč i pokazao da je mnogo kvalitetniji tim.

Budućnost je tokom cijelog meča bila u vođstvu, koje je u drugom poluvremenu bilo i dvocifreno.

Budućnost je, nakon serije od 3:0, u

četvrtom minutu povela 4:1, u 11. razlika je iznosila pet (9:4), a u 29. osam pogodaka (20:12).

Gošće su vodile 24:14 u 35. minutu, istu prednost imale su i u 39. (30:20), u 51. bilo je 33:22, a na kraju rekordnih 13 golova (40:27).

Kastamonu, koja je novu sezonu počela sa praktično novim timom, samo je jednom, na startu meča, uspjela je da izjednači (1:1).

Najefikasnija u pobjedničkom timu, na čijem se golu istakla Armel Atingre, bila je Milena Knežević sa 12, Matea Pletikosić postigla je osam, a Ivona Pavićević šest golova.

Istakla se i Ivana Godeč sa četiri pogotka.

U turskoj ekipi najbolja je bila Katarina Ježić sa osam, dok je gol manje postigla Azenaide karlos.

Budućnost će u narednom kolu, 17. septembra, ugostiti Esbjerg.

