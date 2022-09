Ubjedljiv trijumf vaterpolista

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici selekciju Turske 16:5, u utakmici trećeg kola D grupe Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina u Podgorici.

Crnogorski vaterpolisti su tom pobjedom, drugom na šampionatu, takmičenje u grupi završili kao drugoplasirani.

Savladali su i Francusku 14:5, dok su juče izgubili od Mađarske 17:8.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Matija Sladović sa pet, Marko Mršić postigao je četiri, Petar Vujošević tri, a gol manje Lazar Vukićević.

Po jednom u listu strijelaca upisali su se i Neđo Baštrica i Damjan Vujičić.

U turskoj selekciji najbolji je bio Orhan Arda Alpman sa dva gola.

Crna Gora će u osmini finala, sjutra u 19 sati, igrati sa Gruzijom.

