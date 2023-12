Ubjedljiv trijumf SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Danilovgrada 99:79, u utakmici drugog kola Prve A crnogorske lige.

Podgorički tim do pobjede vodili su Zoran Vučeljić sa 29 i David Mirković sa 26, dok je Vasilije Baćović meč završio sa 16 poena.

Dvocifren je bio i Luka Bogavac sa 12 poena.

U ekipi Danilovgrada najbolji je bio Vasilije Jovović sa 26 poena.

U ostalim mečevima ovog kola, 9. decembra, sastaće se: Ibar – Teodo (15.30),Pljevlja – Primorje (18) i Dečić – Sutjeska (20.30).

Za 11. decembar zakazani su dueli Milenijum – Jedinstvo (16) i Podgorica – Lovćen (18).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS