Ubjedljiv trijumf rukometašica Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Podgorici, u pripremnom meču, prvaka Srbije, Železničar iz Inđije 41:25 (22:13).

To je drugi trijumf podgoričkog tima, nakon što je slavio i protiv slovenačkog Krima 23:21.

Budućnost je već u petom minutu povela 7:3, u devetom je bilo 12:4, a prvi put dvocifrenu prednost stekla je u 25. kada je na semaforu pisalo 21:11.

U nastavku su priliku dobile sve igračice, a najefikasnija je bila Ivona Pavićević sa devet golova.

Nina Bulatović je postigla šest, a Matea Pletikosić i Ivana Godeč po pet.

Istakla se i Armel Atinge sa 10, dok je Jovana Kadović upisala četiri odbrane.

U duelu protiv Železničara, trener Bojana Popović nije mogla da računa na povrijeđene Nikolinu Vukčević i Vanesu Agović.

Budućnost u ponedjeljak putuje u Ljubljanu, na “uzvratnu posjetu” ekipi Krima sa kojom će odraditi zajednički trening i odigrati kontrolnu utakmicu.

Za 26. i 27. avgust je planiran nastup na Memorijalnom turniru Josip-Bepo Samardžija u Koprivnici, a 10. septembra je prvi meč u Ligi šampiona protiv Kastamonua u Turskoj.

