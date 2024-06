Ubjedljiv trijumf crnogorskih kadeta

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala je pobjedu na startu Svjetskog prvenstva za igrače do 16 godina na Malti.

Izabranici selektora Nenada Vukanića savladali su u prvom kolu F grupe Južnu Afriku 18:6.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bili su Marko Milinić i Petar Brnović sa po tri gola, po dva postigli su Luka Todorović, Pavle Dabić, Danilo Savović i Danilo Roganović, a po jedan Stefan Kruta, Andrej Golubović, Luka Dragović i Dimitrije Milić.

U drugom meču te grupe Egipat je, nakon boljeg izvođenja peteraca, bio bolji od Slovenije 17:15.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u 17 sati i 45 minuta, igrati sa Egiptom, dok će se dan kasnije (20.45) sastati sa Slovenijom.

Prve dvije selekcije plasiraće se u osminu finala.

