Ubjedljiv trijumf Budućnost Volija protiv Zadra

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Zadra 103:73 (23:17, 23:17, 33:22 i 24:17), na startu nove sezone Admirtalbet ABA lige.

Podgorički tim opravdao je ulogu favorita, tokom cijelog meča bio je u vođstvu, a pitanje pobjednika riješio je u finišu treće četvrtine.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Vladimir Mihailović sa 24, Kolbi Ros je ubacio 15, a Mekinli Rajt 12 poena.

U ekipi Zadra najbolji je bio Luka Božić sa 22 koša.

Pobjedu je ostvario i SC Derbi, koji je juče kao gost savladao Split 76:72.

Mornar Barsko zlato u ponedjeljak biti gost beogradskog Partizana.

