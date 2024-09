Ubjedljiv poraz Teoda u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Teoda poraženi su na startu ABA Druge lige.

Povratnik u regionalno takmičenje izgubio je kao gost MZT Skoplja 68:50 (21:13, 14:11, 15:15 i 18:11).

Domaćin je već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost (23:13), koja je tokom trećeg dijela meča iznosila i 23 poena (68:45).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Vojdan Stojanovski sa 13, dok je poen manje dodao Marko Baković.

U ekipi iz Tivta, Petar Kusovac je ubacio devet, dok su po sedam poena ubacili Viktor Vujisić i Nemanja Vranješ.

Crnogorsku košarku će u ABA drugoj ligi predstavljati još Sutjeska i Podgorica.

Sutjeska će u četvrtak igrati protiv Rabotničkog u Skoplju (18.00), dok Podgorica naredne srijede dočekuje Vršac.

