Ubjedljiv poraz rukometaša od Norveške

Podgorica, (MINA) – Crnogorski rukometaši poraženi su večeras u Rijeci od Norveške 41:22, u utakmici trećeg kola F grupe Svjetskog prvenstva za igrače do 19 godina.

Takmičenje u grupi završili su sa pobjedom i dva poraza.

Norveška je zadržala maksimalan učinak i nakon trećeg kola, a pitanje pobjednika riješila je do poluvremena (22:10).

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Milorad Bakić sa četiri, dok su po gol manje dodali Darko Đurović i Andrija Radovanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS