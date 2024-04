Ubjedljiv poraz omladinske selekcije

Podgorica, (MINA) – Ženska omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Rigi od Letonije 5:1, u drugom kolu prve runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je prvi poraz crnogorske selekcije u grupi B4, nakon startnog trijumfa protiv Azerbejdžana 4:0.

Crrnogorske fudbalerke dobro su počele meč i imale nekoliko prilika.

Domaćin je u 41. minutu poveo autogolom Tanje Malesije, a prednost su početkom nastavka duplirale pogotkom Amelije Lipšane.

Na 2:1 smanjila je Anastasija Rakočević u 60. minutu.

Domaćin je u nastavku iskoristio brojne greške u odbrani crnogorskog tima i golovima Lipšane iz penala, Vuškane i Sipola došao do ubjedljivog trijumfa.

Crna Gora će turnir u Letoniji završiti u utorak utakmicom protiv Bugarske, koja ima dvije pobjede – 4:1 protiv Letonije i 1:0 protiv Azerbejdžana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS