Ubjedljiv poraz omladinske selekcije u Sloveniji

Podgorica, (MINA) – Omladinska futsal reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podčetrteku, u drugom prijateljskom meču, od Slovenije 5:0.

Slovenija je dobila i jučerašnji prvi međusobni duel 5:0.

Domaći sastav do pobjede vodili su Vid Prah u 4, Mihael Čop u 10, Vid Cesarec u 13. i 33. i Ažbe Gradišar u 30. minutu.

Selektor Sveto Ljesar kazao je da je Slovenija bila mnogo bolji rival i zasluženo slavila.

“Pokazalo se da mi u dva dana teško da možemo biti na visokom nivou. Presudila je njihova bolja fizička sprema i naše individualne greške u odbrani. I pored visokog poraza, ne mogu zamjeriti momcima, borili su se koliko su mogli u ovom trenutku”, kazao je Ljesar.

On je naglasio da do kvalifikacija za tu generaciju ima dosta vremena.

“Uz dodatnu selekciju i dosta prijateljskih utakmica ovog tipa, sa boljim ekipama od sebe, uvjeren sam da možemo napraviti dobar rezultat”, kazao je Ljesar.

