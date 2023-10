Ubjedljiv poraz Mornar Barskog zlata u Zadru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u gostima od Zadra 92:57, u utakmici trećeg kola Admiralbet ABA lige.

Zadar je, u duelu timova koji su uoči ovog kola bili bez pobjede, nadigrao barski sastav, na polovini meča stekao je ubjedljivo vođstvo, koje je do kraja uvećavao.

Zadar su do prve pobjede vodili Luka Božić sa 28 i Dario Drežnjak sa 21 poenom.

U ekipi iz Bara, Nemanja Vranješ je ubacio 12, a poen manje Tej Voler.

Ostala dva crnogorska predstavnika mečeve trećeg kola odigraće sjutra.

SC Derbi će u Laktašima, u 17 sati, igrati sa Igokeom, dok će Budućnost Voli dva sata kasnije ugostiti Krku iz Novog Mesta.

