Ubjedljiv poraz košarkaša Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija sa dva ubjedljiva četvrtfinalna poraza završili su nastup u Admiralbet ABA ligi.

Budućnost je večeras u Podgorici, u revanš meču, poražena od Crvene zvezde 97:56.

Beogradski tim prvi duel dobio je 93:55.

Budućnost je, u jednom od najslabijih izdanja u novijoj istoriji kluba, doživjela najubjedljiviji poraz pred svojim navijačima.

Domaćin je bio ravnopravan samo u prvoj četvrtini, u kojoj je vodio 17:9 i na kraju je dobio 26:25.

Ostatak meča bio je za zaborav, a o izdanju podgoričkih košarkaša najbolje govori zaostatak od 44 poena u posljednjem minutu.

Najefikasniji u pobjedničkom timzu bio je Luka Mitrović sa 17 poena.

U domaćem sastavu dvocifren je bio samo Igor Drobnjak sa 11 poena.

U drugom polufinalu rivali su Partizan i Cedevita Olimpija.

