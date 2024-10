Ubjedljiv poraz fudbalerki

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska fudbalske reprezentacija Crne Gore poražena je na startu UEFA Razvojnog turnira u Bosni i Hercegovini.

Turska je opravdala ulogu favorita i slavila

rezultatom 6:1.

Jedini gol za crnogorsku selekciju postigla je Elena Damjanović u 68. minutu.

Selektor Mirko Marić kazao je da se po rezultatu jasno vidi da je Turska bolja reprezentacija i da je zasluženo pobijedila.

“Na nama je da radimo još više i napornije, kako bismo se primakli tom nivou koliko je moguće”, rekao je Marić.

Crna Gora će u narednom kolu, 4. oktobra u 14 sati, igrati sa Bosnom i Hercegovinom.

