Ubjedljiv poraz Čikaga

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga poraženi su od

Golden Stejta 131:106, u jutros odigranom meču NBA lige.

U poraženom sastavu Nikola Vučević ubacio je devet poena, šest skokova i četiri asisitencije.

Domaći tim do pobjede vodio je Stef Kari sa 21, Kvinten Post ubacio je 20, a poen manje Gi Santos.

U ekipi Čikaga najbolji je bio Zek Levin sa 24 koša.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Orlando – Portland 79:101, Atlanta – Toronto 119:122, Oklahoma – Dalas 115:121, Milvoki – Majami 125:96, Denver – Sakramento 132:123, Los Anđeles Lejkers – Boston 117:96 i Los Anđeles Klipers – Vašington 110:93.

