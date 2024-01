Ubjedljiv poraz Budućnost Bemaksa u Bukureštu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u gostima od ĆSM Bukurešta 44:26 (24:15), utakmicu devetog kola A grupe EHF Lige šampiona.

Budućnost je izjednačila najubjedljiviji poraz u Ligi šampiona u klupskoj istoriji, a postavila je negativan rekord po broju primljenih golova.

Izabranice Bojane Popović upisale su sedmi poraz ove sezone, u kojoj imaju i po pobjedu i remi.

ĆSM Bukurešt je opravdao ulogu favorita, do poluvremena stekao je ubjedljivu prednost i ostatak meča lišio rezultatske neizvjesnosti.

Najzaslužnija za peti trijumf domaćina bile su Vilde Igštad sa osam i Kristina Neagu sa sedam golova.

U ekipi Budućnosti najefikasnija je bila Kalidiatu Niakate sa šest pogodaka, dok je jedan manje upisala Tanja Ivanović.

Budućnost će u narednom kolu, 14. januara, ugostiti Debrecin.

