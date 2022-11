U slobodnoj prodaji 800 ulaznica

Podgorica, (MINA) – Preostale ulaznice za utakmicu ženskih rukometnih reprezentacija Crne Gore i Španije, na startu Evropskog prvenstva u Podgorici, naći će se u slobodnoj prodaji na biletarnici Sportskog centra Morača, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da je za premijerni meč D grupe ostalo još 800 ulaznica.

“Ulaznice se mogu kupiti na šalterima od 12 do 18 sati”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Cijena dnevne ulaznice za kategoriju 1 (dva meča prvog kola grupe D) iznosi 30, dok će se dnevne ulaznice za kategoriju 2 (dva meča prvog kola grupe D) prodavati po 25 EUR.

“Obezbijedite svoju ulaznicu i budite dio rukometnog spektakla koji nas od 18 sati očekuje u najvećoj crnogorskoj dvorani”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

