U Prištini promovisana knjiga Bio-bibliografija profesora doktora Duška Bjelice

Podgorica, (MINA) – Knjiga Bio-bibliografija profesora doktora Duška Bjelice, autora Petra Krivokapića i Nade Drašković, promovisana je danas na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Prištini.

Dekan tog fakulteta Musa Seljimi kazao je da se radi o rekordnoj biobibliografiji kada su sportske nauke u pitanju.

Direktor Olimpijske akademije Kosova Fitim Arifi naglasio je da je tako respektabilan opus jednog naučnika teško objediniti na jednom mjestu.

Profesor prištinskog fakulteta, Maljsor Đonbaljaj, bišsi fudbaler i reprezentativac Kosova, upoznao je prisutne o naučnim dostignućima profesora Bjelice, dok je njegov kolega Sami Sermadžaj i fudbalski trener istakao je nemjerljiv doprinos Bjelice sportskim naukama.

Bjelica se zahvalio domaćinima na ukazanoj časti i lijepim riječima.

