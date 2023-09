U petak start nove odbojkaške sezone

Podgorica, (MINA) – Utakmicama prvog kola EPCG Superlige odbojkašica u petak će zvanično početi nova klupska sezona u Crnoj Gori.

Odbojkašice Herceg Novog braniće titulu, prvu u klupskoj istoriji, nakon sezone sa duplom krunom.

U takmičenju u dvokružnom sistemu, za mjesto u plej-ofu boriće se još devet timova: Akademija, Albatros, Budućnost Volley, Galeb Liko Soho Group, Jedinstvo, Luka Bar, Mediteran i Rudar, osvajač EPCG Prve lige i povratnik u elitu.

EPCG Superliga odbojkaša počeće 6. oktobra, a u predstojećoj sezoni takmičiće se sedam klubova.

Uz branioca titule, ekipu Budve, superligaši su Budućnost Volley, Galeb Liko Soho Group, Jedinstvo, Mornar i Sutjeska, kao i novi učesnik šampionata, cetinjski Lovćen.

Istog dana startovaće i EPCG Prva liga odbojkašica, koja će se igrati u drugačijem sistemu – 15 klubova podijeljeno je u tri regije.

Sjevernu čine Gorštak, Grebaje, Ibar, Ivangrad 2011 i Rudar 2.

U Centralnoj regiji za promociju će se boriti Budućnost Volley 2, Morača 2, Nikšić, Tempo, Top Volley i Volley star, dok su u Južnoj regiji Budva, Gimnazijalac, Lovćen, Luka Bar 2 i Mrkojevići.

