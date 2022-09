U nedjelju veliko finale

Podgorica, (MINA) – Finalni turnir manifestacije PG ping pong – tenis stoni u tvojoj zoni biće održan u nedjelju u Bemaks parku, u Tološkoj šumi, saopštili su organizatori – Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada i Stonoteniski klub Spin.

Saopšteno je da je tokom septembra održano osam kvalifikacionih turnira, po četiri muška i ženska, na četiri lokacije u gradu na kojima su instalirana po dva vanjska stola za stoni tenis.

“Interesovanje je bilo veliko, što je signal da se radi o sportskoj manifestaciji koja ima potencijal da zaživi i postane tradicionalan. Ukupno se nadmetalo 64 takmičara i 40 takmičarki, među kojima je po 16 najboljih izborilo prolaz na završni turnir, koji će biti odigran u novom gradskom parku u Tološkoj šumi”, saopštili su organizatori.

Navodi se da su kvalifikacioni turniri bili individualnog karaktera, dok će završni događaj biti timsko takmičenje.

“Formirano je osam ekipa, koje su voljom žrijeba sastavljene od po dva muškarca i dvije žene. Ekipe su podijeljene u dvije grupe, gdje će igrati po sistemu svaka sa svakom. Po dvije najbolje izboriće plasman u polufinale”, stoji u saopštenju.

U grupi A nadmetaće se ekipe Milenijum, Morača, Ribnica i Skaline, dok će grupu B činiti ekipe Duklja, Gorica, Ljubović i Sahat kula.

Svi takmičari ekipa koje izbore prolaz u polufinale od prijatelja manifestacije Profit app dobiće na poklon po specijalni stonoteniski reket za vanjsku upotrebu, koji se koristi kao rekvizit za igru na turnirima Pg ping pong,

Najbolje tri najbolje ekipe biće i finansijski nagrađene.

Pobjednici će osvojiti 500, drugoplasirani tim 300, dok će ekipi sa najnižeg stepenika pobjedničkog postolja pripasti 200 EUR.

