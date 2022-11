U nedjelju start svjetskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Utakmicom između Katara i Ekvadora, na Al Bajt stadionu u Al Koru, u nedjelju će početi 22. fudbalski šampionat svijeta.

Katar će od 20. novembra do 18. decembra ugostiti 32 reprezentacije, među kojima i dvije sa prostora bivše SFR Jugoslavije – Hrvatsku i Srbiju.

Selekcije su podijeljene u osam grupa iz kojih će po dvije najbolje izboriti plasman u osminu finala.

U A grupi igraće Katar, Ekvador, Senegal i Holandija, a u B grupi Engleska, Iran, Sjedinjene Američke Države i Vels.

Rivali u C grupi biće Argentina, Saudijska Arabija, Meksiko i Poljska, u D grupi igraće Francuska, Australija, Tunis i Danska, a u E grupi

Španija, Kostarika, Njemačka, i Japan.

Grupu F čine Belgija, Kanada, Maroko i Hrvatska, u G grupi su Brazil, Srbija, Švajcarska i Kamerun, dok su u H grupu svrstani Portugal, Gana,

Urugvaj i Južna Koreja.

Po dvije najbolje selekcije iz grupe izboriće plasman u nokaut fazu.

Ovogodišnji šampionat biće odigran na osam stadiona.

Titulu prvaka brani Francuska, koja je 2018. godine u Rusiji, u finalu, savladala Hrvatsku.

Najviše uspjeha na šampionatima svijeta imao je Brazil sa pet osvojenih titula prvaka.

Ta reprezentacija jedina je i nastupila na svim šampionatima.

Italija i Njemačka po četiri puta bile su najbolje, Francuska, Argentina i Urugvaj svjetski šampionat osvajale su po dva puta, a po jednom Engleska i Španija.

Nedjeljni duel Katara i Ekvadora zakazan je za 17 sati.

