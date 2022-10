U nedjelju karate turnir u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Kolašinski pobjednik, tradicionalni međunarodni karate turnir, 18. put okupiće u nedjelju u Kolašinu talentovane karatiste iz Crne Gore i država regiona, saopštio je organizator manifestacije.

Najavljeno je učešće više od 600 karatista, koji će nadmetati u konkurenciji poletaraca, pionira, kadeta, juniora i mlađih seniora, u katama i borbama, pojedinačno i ekipno.

“Karate klub Gorštak 18. put organizuje turnir i to je najveći sportski događaj u Kolašinu. Turnir je dobar pokazatelj da je Gorštak organizovan sportski kolektiv, kako u takmičarskom dijelu, tako i u organizaciji ovakvih i sličnih sportskih događaja. Poziv svim našim prijateljima, dobro su došli”, saopšteno je iz kolašinskog karate kluba.

Početak nedjeljne manifestacije u Sportskom centru u Kolašinu zakazan je za devet sati i 30 minuta.

Prošle godine trofej je, za osvojeno prvo mjesto u generalnom plasmanu, pripao podgoričkom klubu Omladinac.

