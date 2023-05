U časopisu MJSSM objavljeno 78 naučnih radova sa CSA konferencije u Dubrovniku

Podgorica, (MINA) – Časopis Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine (MJSSM) u najnovijem broju objavio je 78 naučnih radova koji su predstavljeni na jubilarnoj, 20. međunarodnoj konferenciji Crnogorske sportske akademije (CSA) u Dubrovniku, saopštilo je uredništvo tog stručnog lista.

Navodi se da se MJSSM nalazi u najčitairanijoj i najznačajnijoj svjetskoj naučnoj čitatnoj bazi WOS.

Radove potpisuju po jednom ili više puta na stotine autora sa značajnih univerziteta iz 29 država i sa više kontinenata.

Urednici tog izdanja su Duško Bjelica sa Univerziteta Crne Gore, Damir Sekulica sa Sveučilišta i Splita i Maja Pajek sa Univerziteta iz Ljubljane.

“Teme jubilarne naučne konferencije koja je imala i zapaženu doktorsku školu iz oblasti sportskih nauka sa devet izabranih predavača, čak osam plenarnih predavača u glavnim sesijama i dva work šopa predstavljene su pod motom Sport, fizička aktivnost i zdravlje – savremene perspektive”, kazao je predsjedavajući naučne konferencije Duško Bjelica.

Partneri tog prestižnog naučnog skupa Crnogorskoj sportskoj akademiji bili su Koneziolški fakultetu sa Sveučilišta u Splitu i Zagrebu, Fakultet sporta Univerziteta u Ljubljani, Crnogorski olimpijski komitet i FIEPS Evrope.

Konferencija CSA je bila na programu Evropskog koledža sportskih nauka.

