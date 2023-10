Turnir u znak velikog jubileja

Podgorica, (MINA) – Karate klub Omladinac će, povodom 50 godina postojanja, 8. oktobra organizovati međunarodni turnir Kup šampiona na kojem se očekuje učešće više od hiljadu karatista, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je najavljen dolazak najboljih boraca Crne Gore i država regiona, u svim starosnim kategorijama.

“Najavljen je dolazak osvajača medalja sa najvećih svjetskih i evropskih takmičenja, u svim starosnim kategorijama. Omladinac zbog svojih dosadašnjih rezultata ima veliko postovanje među karate silama, koje su podršku turniru dale svojom prijavom za učešće”, kazao je trener Omladinca, Žarko Raković agenciji MINA.

Trofejni stručnjak precizirao je da će turnir okupiti karatiste u svim starosnim kategorijama, u borbama i katama, pojedinačno i ekipno.

“Organizacija turnira je kruna velikog jubileja kluba, koji postoji od 1973. godine. Mi smo jedan od pionira karate sporta u Crnoj Gori. Tokom 50 godina u našem klubu je treniralo na hiljade članova. Nijesmo neskoromni, ali prema rezultatima jedan smo od najboljih karate klubova u Evropi i jedan od najboljih sportskih kolektiva u Crnoj Gori”, kazao je Raković.

On je podsjetio da su podgoričkom klubu stasali osvajači evropskih i svjetskih medalja

“Klub slavi 50 godina i povodom toga ove godine smo uz pomoć Tehnomaksa uspjeli da obezbijedimo najbolje nagrade za takmičare. Takmičenje će se odvijati u Bemaks areni na šest tatamija na kojima će suditi najbolje Crnogorske sudije. Pozivamo sve građane da dođu i zajedno sa nama proslave rodjendan i uzivaju u vrhunskom karateu”, rekao je Raković.

Kup šampiona je šesti turnir koji Omladinac organizuje, nakon što je prvi put bio domaćin 2008. povodom 35 godina postojanja kluba.

Najbolje karatiste regiona ugostio je i deset godina kasnije, povodom jubileja – 45 godina postojanja, kao i 2019. i 2021. godine.

Marketing menadžerka Tehnomaksa, Milica Remiković, kazala je da je ta kompanija lider na crnogorskom tržištu.

“Ta titula nam i daje odgovornost da svojim primjerom pokažemo društveno odgovoran stav i podsjetimo ostale na važnost sporta i njegove benefite”, rekla je Remiković.

Prema njenim riječima, u toj komapniji svjesni su važnosti razvijanja zdravih navika, timskog duha i discipline kroz sport.

“Tehnomaks to zaista prepoznaje kroz brojne aktivnosti, i kada se god ukaže prilika i mogućnost da u saradnji sa našim partnerima ispratimo aktivnosti ove vrste – tu smo da podržimo mlade ljude i damo im vjetar u leđa za još bolje rezultate”, rekla je Remiković.

Organizator je saopštio da će karatisti Omladinca nastupiti u svim uzrasnim kategorijama, u borbama i katama, ali da se njihov rezultat, kao domaćinu, neće bodovati za rang listu.

Takmičenje će početi u deset, dok je svečano otvaranje predviđeno za 12 sati.

