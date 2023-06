Trojica košarkaša pojačala Podgoricu

Podgorica, (MINA) – Marko Kljajević, Nikola Žižić i Danilo Ivanović novi su članovi Podgorice, saopšteno je iz tog košarkaškog kluba.

Saradnju sa članom ABA druge lige ranije je, za još godinu, protužio plejmejker Ognjen Čarapić.

Kljajević (2002. godište) u podgorički klub dolazi iz Jedinstva, u kojem se istakao dobrim partijama i stigao do mlade reprezentacije Crne Gore, sa kojom je prošlog ljeta u Podgorici osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

Minule sezone za tim iz Bijelog Polja u Prvoj ligi Crne Gore prosječno je bilježio 10,5 poena i 6,2 skoka.

Žižić (2000), koji je ponikao u podgoričkom Džokeru, 2018. godine potpisao je za Barselonu i dvije sezone nastupao je za B tim katalonske ekipe.

Uslijedio je odlazak na koledž u Južnu Dakotu (na 24 meča upisao 69 poena, uz 33 skoka i 11 asistencija), da bi posljednje sezone bio član CB Benicarlo, sa kojim igrao treću špansku ligu.

Odigrao je 27 utakmica u Španiji uz prosjek pet poena i 4,6 skokova.

Ivanović, mladi crnogorski plejmejker, potpisao je prije dvije godine prvi profesionalni ugovor sa SC Derbijem, za koji je igrao dvije sezone.

Visok je 188 centimetara, a prije dolaska u SC Derbi dvije sezone nastupao je za juniorski tim Budućnosti na juniorskim turnirima AdmiralBet ABA lige.

Prošle sezone u Prvoj ligi Crne Gore na 27 utakmica imao je prosjek 11.6 poena, dok je u ABA ligi imao manju šansu, ali je na 15 mečeva sakupio 154 minuta i postigao ukupno 31 poen.

