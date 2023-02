Trofeji za Lovćen i Univerzum

Podgorici, (MINA) – Kik bokseri Lovćena pobjednici su Trofeja prijestonice – Montenegro open na Cetinju u disciplini lou kik, dok je rožajski Univerzum proglašen za najbolji u disciplini kik lajt.

Jubilarni, deseti, turnir okupio je na Cetinju više od 200 takmičara iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

U disciplini kik lajt, najbolji mlađi i stariji kadeti su Iman Škrijelj (+47) i Vasilije Кrivokapić (preko 69), za najboljeg juniora proglašen je Nikolaj Radulović (do 74), dok je najbolji senior Stefan Milenković (do 89).

U lou kiku najbolji mlađi junior je Viktor Dukić (preko 81), nagradu za najboljeg starijeg juniora ponio je Safer Habibović (do 67), dok je najbolji senior Lazar Кlikovac (do 81).

Organizator turnira bio je Kik boks klub Lovćen.

