Trijumf Jadrana protiv Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su večeras u Herceg Novom kotorski Primorac 10:8 (3:1, 2:1, 4:2 i 1:4), u trećem kolu Prvenstva Crne Gore.

Zvanični šampion upisao je treći trijumf i zadržao maksimalan učinak.

Jadran je u finišu treće četvrtine vodio 9:2, ali je u nastavku dozvolio rivalu da se vrati u meč i smanji zaostatak na gol (9:8).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Danilo Radović sa tri, Danilo Stupar i Jovan Vujović postigli su po dva, a po gol Pavel Halturin, Dejvid Muskat i Matej Čaraj.

U kotorskom timu dvostruki strijelci bili su

Filip Gardašević i Aljoša Mačić, dok su po gol postigli Neđo Baštrica, Marko Maršić, Bojan Paunović i Mlađan Janović.

