Trijumf Crvene zvezde u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od Crvene zvezde 75:73, u utakmici petog kola Admiralbet ABA lige.

To je prvi poraz podgoričkih košarkaša ove sezone, nakon četiri trijumfa.

Crvena zvezda je, najviše zahvaljujući Nemanji Nedoviću, slavila u Podgorici, imala je više snage i koncentracije u finišu meča, koji je trajao više od dva i po sata.

Budućnost je, nakon izjednačene prve četvrtine, u drugoj dva puta imala deset poena prednosti –

30:20 u 16. i 35:25 u 18. minutu.

Crvena zvezda je serijom od 7:0 povela 40:39, ali je Budućnost odgovorila istom mjerom za vođstvo

46:40.

Na kraju treće četvrtine bilo je 58:52 za domaćina, ali je branilac trofeja početkom nastavka uspio da anulira zaostatak i poravna na 62:62.

Vodila je Budućnost i 65:62, nakon čega je Crvena zvezda sa dvije trojke napravila preokret 68:65.

Poslije pogođenog šuta Nemanje Nedovića, šest minuta prije kraja, meč je prekinut zbog ubacivanja predmeta na teren.

Sudije i košarkaši Zvezde su otišli u svlačionicu, ali je poslije 15 minuta utakmica nastavljena nakon što je dio zapadne tribine ispražnjen.

Uslijedio je neizvjestan finiš, sa dosta preokreta,

u kojem se Zvezda bolje snašla.

Domaćin je, nakon realizovanih bacanja Miloša Teodosića za vođstvo od 74:73, imao 21 sekundu i napad za pobjedu, ali Mekili Rajt nije pogodio polaganje.

Tražio je prekršaj od sudija, ali on nije dosuđen.

Junak trijumfa Beograđana, Nemanja Nedović meč je završio sa 24 poena, a pogodio je šest trojki iz osam pokušaja.

U podgoričkom sastavu Rajt je ubacio 20, a Flečer Megi 12 poena.

