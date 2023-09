Trijumf Budućnost Bemaksa protiv Kraljeva

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras Kraljevo 78:53, za kraj mini turneje po Srbiji.

To je drugi trijumf podgoričkih košarkašica na turneji, nakon što su slavile i protiv Partizana.

Zabilježile su i poraze od Art basketa i Sloge iz Požege.

Kraljevo je bolje počelo meč i povelo na startu 15:0.

Budućnost je tek nakon pet minuta igre postigla prve poene, a u 16. minutu, nakon trojke Anastasije Drobnjak, prvi put povele (30:27).

Početkom posljednje četvrtine Budućnost je serijom 11:0 stigla do 70:49 i pobjede.

Najefikasnija u pobjedničkom sastavu bile su Anastasija Drobnjak, Dragana Domuzin i Ksenija Šćepanović sa po 14, Zorana Radonjić dodala je poen manje, dok je Maja Bigović meč završila sa 11 poena.

Podgoričanke na premijeri nove sezone u WABA ligi gostuju Montani.

