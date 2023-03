Tradicionalni karate turnir 25. marta u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni međunarodni karate turnir, Pljevlja open, biće održan 25. marta, najavili su organizatori manifestacije.

Navodi se da će Pljevlja 17. put okupiti karatiste iz regiona u svim starosnim kategorijama.

Najavljeno je učešće više od 700 takmičara, među kojima će biti i osvajači evropskih i svjetskih medalja.

“Do sada su učešće potvrdili takmičari iz Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Albanije i Crne Gore. Pljevaljski turnir jedan je od najkvalitetnijih u okruženju”, kazala je organizator turnira, Slavka Maksimović agenciji MINA.

Ona je naglasila da očekuje veliki broj takmičara u svim starosnim kategorijama, u borbama i katama.

“Turnir je najveća sportska manifestacija u Pljevljima. Organizator, Karate klub Potoci i Sportski centar Ada potrudiće se da sve protekne u najboljem redu”, kazala je Maksimović.

Ona je najavila da je organizator obezbijedio nagrade za najboljj klub u katama i borbama, za najbolju takmičarku i takmičara, kao i pehare za prva mjesta u ekipnoj konkurenciji.

Početak takmičenja u dvorani Ada počeće u deset, dok je svečano otvaranje planirano za 12 sati.

