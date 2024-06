Todorović: Prelazak u Mladost Zemun dobar potez

Podgorica, (MINA) – Trofeji i individualna priznanja najbolje potvrđuju koliko je dobar potez bio prelazak u Mladost Zemun, kazao je talentovani crnogorski košarkaš Rade Todorović.

Velika nada nikšićkog kluba Montenegro široj javnosti u Crnoj Gori postao je poznat nakon što je u utakmici pionirske Follow up lige ekipi Dečića ubacio 17 trojki i 61 poen.

Todorović je kazao da je zadovoljan sezonom u Mladost Zemunu i da mu je drago što se uoči prošle sezone i pored drugih ponuda odlučio za taj klub.

“U dogovoru sa mojim trenerom Bojanom Nikolićem i Dejanom Delićem odlučio sam da je za mene i moje dalje razvijanje najbolje da pređem u Mladost. Planove koje sam imao i očekivanja trenera sam ispunio, akao kruna svega, došla je i titula prvaka Srbije za kadete. Dobio sam i neka individualna priznanja, što mi mnogo znači da radim još jače”, rekao je Todorović agenciji MINA.

On je istakao da je nastupao i za juniorski tim, navodeći da mu je posebno ostao u sjećanju duel sa Partizanom, u kojem je dao i značajan doprinos svom timu.

“Što se tiče igranja za prvi tim, u dogovoru sa upravom kluba, dogovoreno je da ove godine polako ulazim u sastav prvog tima, da se fizički izgrađujem i jačam. Obezbedili su mi vrhunske stručnjake za fizički razvoj i u potpunosti sam zadovoljan i sa te strane”, rekao je Todorović.

Govoreći o reprezentaciji i pozivu za nastup u nacionalni tim Crne Gore, kazao je da je to velika čast.

“Očekujem da ljetos odigramo dobro juniorski šampionat Evrope i izborimo plasman u A diviziju”, rekao je Todorović.

On nije želio da komentariše ponude drugih klubova, navodeći da će o njima razmišljati kad dođe vrijeme za to.

“Sve to radim, jer sam uvjeren da treba karijera da ide stepenicu po stepenicu i da traje što duže”, rekao je Todorović.

Talentovani košarkaš u dresu kluba iz Zemuna igrao je za kadete i juniore, a trenirao je sa prvim timom.

U konkurenciji kadeta su, nakon osvojenog prvog mjesta u Beogradskoj ligi, izborili plasman na finalni turnir i osvojili trofej.

Mečevi protiv niškog Konstantina, sa 36 poena i indeksom 45 i Metalca sa 23 poena i indeksom 35, donijeli su mu priznanje za najkorisnijeg igrača turnira.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS