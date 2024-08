Tivat domaćin tekbol turnira

Podgorica, (MINA)- Tivat će u subotu biti domaćin šestog turnira Crnogorske tekbol lige, najavljeno je iz Tekbol saveza.

Navodi se da Tivat na crnogorskoj tekbol mapi ima posebno mjesto i da to potvruđje prošlogodišnji turnir, koji je proglašen za najbolji u 2023. godini, kao i šest postavljenih tekbol stolova na teritoriji ove opštine.

Potpredsjednik Opštine Tivat Andrija Petković kazao je da postoji velika želja da opravdaju reputaciju i učine sve da se i gosti i takmičari osjećaju ugodno.

“Od prošlog turnira urađeno je dosta. Tu prije svega mislim na formiranje tivatskog Tekbol kluba Tivat Adriatic. Obezbijeđeni su uslovi za treninge što pokazuju i naši rezultati. Radujemo se unaprijed novim uspjesima i ovogodišnjem izdanju tivatskog turnira”, kazao je Petković.

Na tivatskom MTL turniru, koji će biti odigran na Pinama, nadmetaće se najbolji crnogorski tekeri u singl i dubl kategoriji za nagradni fond od 1.000 EUR.

Saopšteno je da će turnir biti još jedna prilika za promociju ljepota Crne Gore i turističkog potencijala.

“Publika će moći da sama učestvuje u akciji – kao i na ostalim turnirima širom Crne Gore, pored tekball takmičenja dio programa i ponude biće Elite Skills Arena i „Subsoccer fan zona“, u kojima je zabava zagarantovana. Svakako će biti sjajno na centralnom dijelu događaja, za TEQ stolovima na Pinama, na koje će ulaz biti slobodan”, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Prema propozicijama, nakon takmičenja po grupama, nokaut fazu otvoriće četvrtfinalni mečevi u obje konkurencije, a završni dio programa počeće u 20 sati.

Prijave za učešće na MTL turniru u Tivtu otvorene su do četvtrka, a zainteresovani se mogu prijaviti preko teqball.mne Instagram stranice.

