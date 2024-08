Titograd starovao pobjedom

Podgorica, (MINA) – Futsal ekipa Titograda ostvarila je pobjdu na startu turnira preliminarne faze Lige šampiona.

Prvak Crne Gore je danas u Skoplju, u meču A grupe, savladao ekipu Rendžersa iz Andore 4:2.

Rendžers je poveo autogolom Adnana Kalajdžića u 12. minutu.

Titograd je do poluvremena preokrenuo i golovima Marka Spasojevića i Danila Markovića poveo 2:1.

Na 3:1 povisio je Goran Delić u 25, a sve dileme riješio je Marković svojim drugim golom u 27. minutu.

Konačan rezultat postavio je POl Porsel Alvarez u 34. minutu.

Titograd će sjutra igrati protiv Blu Medžika iz Republike Irske (17.30), dok će se u subotu sastati

sa domaćinom turnira, ekipom Force (20.30).

Samo prvoplasirani tim izboriće nastavak takmičenja.

