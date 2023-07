Titograd protiv Ajndhovena, Georgijansa i Evrope sa Gibraltara

Podgorica, (MINA) – Šampion Crne Gore u futsalu, KMF Titograd, u preliminarnoj fazi kvalifikacija za Ligu šampiona igraće u C grupi sa holandskim Ajndhovenom, gruzijskim Georgijansom i Evropom sa Gibraltara, odlučeno je žrijebom u Nionu

Domaćin mini turnira, koji će se biti odigran od 22. do 27. avgusta, biće predstavnik Crne Gore.

Plasman u glavnu fazu kvalifikacija izboriće prvoplasirane ekipe, kao i jedna najbolja drugoplasirana iz osam grupa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS