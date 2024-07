Tešanović: Crna Gora može da igra sa svima, protiv Italije na pobjedu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore i u Parizu pokazala je da može da igra sa svima, kazao je golman Petar Tešanović, navodeći da će i protiv Italije ići na pobjedu.

Crna Gora i Italija odigraće sjutra utakmicu trećeg kola olimpijskog turnira u Parizu.

Crnogorski kapiten je, komentarišući rivala, kazao da Italija, uz Španiju, nasjspremnija reprezentacija na turniru.

“Pokušaćemo da ih uvedemo u pozicionu igru i limitiramo im kontra napade. Protiv njihovih centara možemo da igramo, jer nijesu taj nivo Grčke i Hrvatske. Ključ meča je poziciona igra” kazao je Tešanović.

On je naglasio da je cilj reprezentacije da prođe grupu.

Njegov kolega iz reprezentacije Stefan Vidović kazao je da Italiju svrstavaju u najuži krug favorita za zlatnu medalju.

“To je ekipa koja igra izuzetno agresivno u visokom ritmu, koja je dugo na okupu. To su igrači koji znaju da igaju ovakve utakmice, koji su kroz klubove i na reprezentativnom nivou igrali velike mečeve i sugurno da mnogo lakše ulaze u njih nego mi, kojima nedostaje to neko iskustvo igranja mečeva za medalju”, rekao je Vidović.

On je naglasio da Italija važi za favorita, ali da to ne znači da je Crna Gora bez šansi.

Italija je u prva dva kola slavila protiv Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske, dok je Crna Gora u duelima sa Hrvatskom i Grčkom osvojila samo bod.

Duel Crne Gore i Italije počeće u 16 sati i 30 minuta.

